Миссия ООН опровергла утверждения армян о т.н. "этнической чистке" в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Миссия ООН не обнаружила никаких доказательств случаев насилия в отношении гражданских лиц армянского происхождения в Ханкенди со стороны Азербайджана.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении миссии по итогам визита в Карабах.

"Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила в воскресенье, 1 октября, Карабахский регион Азербайджана. Отправляясь из Агдама, миссия посетила город Ханкенди, где встретилась с местным населением и ознакомилась с ситуацией в сферах здравоохранения и образования. В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе", - говорится в заявлении.

Кроме того, было отмечено, что, проезжая через Агдам, миссия отметила разрушения в этом городе за период армянской оккупации и необходимость в разминировании, а также усилия по восстановлению, предпринимаемые правительством Азербайджана.