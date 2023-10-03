Араик Арутюнян задержан, его доставили в Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Карабахе задержан бывший "президент" сепаратистов Араик Арутюнян.

Как сообщает Trend, Араик Арутюнян был задержан Службой госбезопасности Азербайджана.

Отметим, что бывшие "президенты" сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян и Бако Саакян, "представитель в Карабахе" партии "Дашнакцутюн" и бывший "спикер" "парламента" сепаратистского режима Давид Ишханян также были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку.

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