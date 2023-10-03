Давид Ишханян задержан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян задержан и доставлен в Баку Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в связи с возбужденным против него уголовным делом за совершенные преступления, сообщает Trend.

Досье на Давида Ишханяна

Родился 28 декабря 1968 года в селе Хешан Ходжавендского района, в 1992 году окончил историко-правовой факультет Педагогического института в Ханкенди.

Был директором Хешанской сельской школы, главой сельской общины.

Активно участвовал в оккупации азербайджанских земель, в 1992-1995 годах командовал одним из батальонов.

Член партии "Дашнакцутюн" с 1989 года. В 2007-2021 годах занимал "пост" представителя центрального комитета партии в Карабахе. Член бюро партии с 2022 года.

"Избирался" "членом парламента" сепаратистов в 1991, 2015 и 2020 годах. 7 августа 2023 года получил мандат на должность "председателя".

Отметим, что также за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана были задержаны бывшие главари сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян. Они доставлены в Баку.