Франция подталкивает Армению к реваншизму - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны во время ее визита в Армению, подписание соглашения с Арменией о военной помощи, а также высказывания об усилении мандата миссии Европейского Союза показывают, что официальный Париж заинтересован в создании геополитической конкуренции в регионе Южного Кавказа и подталкивает Армению к милитаризму и реваншизму.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«В течение 30 лет Франция закрывала глаза на оккупацию Арменией территорий Азербайджана, этнические чистки, страдания одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, даже покрывала это, а теперь говорит о защите территориальной целостности Армении, что является классическим примером лицемерия.

Французский министр, оклеветавшая Азербайджан своим заявлением о том, что «армяне покинули Карабах из-за угрозы применения силы», почему-то «забывает» изобилующую примерами геноцида и расизма позорную историю своей страны и тот факт, что ее страна до сих пор держит другие народы в колониальной зависимости.

Верим, что, равно как Франция потерпела позорные поражения в Африке, так же потерпит неудачу и политика этой страны на Южном Кавказе, основанная на религиозном фанатизме, азербайджанофобии и исламофобии», - подчеркивается в заявлении.