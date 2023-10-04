Защита Араика Арутюняна будет осуществлена в соответствии с законами Азербайджана и требованиями международных конвенций - адвокат (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Защита Араика Арутюняна будет осуществлена в соответствии с законами Азербайджана и требованиями международных конвенций.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил Алов Сафаралиев - адвокат бывшего "главы" сепаратистского режима Араика Арутюняна, который был вчера задержан и доставлен в Баку.

"Сегодня я, как защитник Араика Арутюняна, присутствовал на его допросе. Его здоровье и психологическое состояние в порядке. Все, что я могу сказать, это то, что сказанное им поможет пролить свет на многие вопросы. Мы будем осуществлять его защиту в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, требованиями международных конвенций и адвокатской этикой. Одним словом, мы добросовестно выполним свой профессиональный долг",- добавил адвокат.

Отметим, что Служба государственной безопасности Азербайджана задержала бывшего "президента" сепаратистов в Карабахе Араика Арутюняна.

Помимо него, бывшие "президенты" сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян (1997-2007) и Бако Саакян (2007-2020), "представитель в Карабахе" партии "Дашнакцутюн" и бывший "спикер" "парламента" сепаратистского режима Давид Ишханян также были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку.