Президент Ильхам Алиев отказался от встречи в Гранаде (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев отказался от визита в Гранаду (Испания), где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии.

Как сообщает в среду Trend, причинами этого являются деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась от ведения переговоров.

Отметим, что глава МИД Франции Катрин Колонна, прибывшая в Ереван минувшим днем, вновь оказалась в центре внимания своими антиазербайджанскими заявлениями. Заявление официального лица Франции о том, что "в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Республики Армения будет дан жесткий ответ" рассчитано на обострение ситуации между Баку и Ереваном в преддверии встречи в Гранаде и является попыткой ускорения процесса милитаризации Армении.

Помимо этого, не служит миру и неоднократное повторение министром иностранных дел Франции в ходе встреч в Армении сказок о якобы “блокаде” и “принудительном переселении”. Ее слова о том, что "Франция всегда на стороне Армении" окончательно продемонстрировали, что заявления Франции, что она является "нейтральным и независимым посредником", не отражают реальности. А слова главы МИД Франции относительно вооружения Армении в очередной раз раскрывают истинные намерения и цели официального Парижа.

Этому есть лишь одно объяснение: Франция заинтересована в нагнетании эскалации на Южном Кавказе. Видимо, с этой целью Париж настаивает на подготовке Армении к долгосрочной террористической войне и, в частности, террору против Азербайджана. Франция выступила в преддверии встречи в Гранаде с антиазербайджанскими заявлениями, нацеленными на доведение напряженности в регионе до пика, в связи с чем глава азербайджанского государства счел нелогичным участие Франции в процессе нормализации в регионе.