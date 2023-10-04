Официальный Баку ответил на заявление МИД Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 октября, озвученное в знак протеста против ареста Азербайджаном членов сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенных территориях Азербайджана в результате агрессии и оккупации азербайджанских земель.

Об этом Trend сообщили в среду министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что данное заявление демонстрирует, что Армения не отказалась от проводимой десятилетиями агрессивной политики против Азербайджана.

"Это заявление также является попыткой оправдать действия, совершенные лицами, арест которых был осуществлен. Арест этих лиц в рамках уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с агрессией против Азербайджана, пропагандой сепаратизма, террористическими актами, развязыванием войны, совершением преступлений против мира и человечества, и другими тяжкими преступлениями, в том числе против пленных военнослужащих и гражданских лиц, а также в связи с другими фактами, служит восстановлению справедливости, и ставить под сомнение легитимность этих шагов недопустимо. Наряду с упомянутым, МИД Армении хорошо известно о том, что тысячи армянских военнослужащих и незаконные военные формирования, согласившиеся сложить оружие, были отпущены Азербайджаном в качестве гуманистического шага и без каких-либо препятствий отправились в Армению, и поэтому нет никаких оснований для лживой кампании, проводимой Арменией. Вместо поощрения возвращения армянских жителей, добровольно переехавших в Армению из Карабахского региона Азербайджана, делаются заявления, направленные на создание среди них паники и пропаганду ненависти к Азербайджану на этнической почве, что является частью деструктивной деятельности Армении, препятствующей мирным усилиям. Тот факт, что Армения, несмотря на свои неудачи в Международном суде, продолжает без всяких на то оснований подавать иски в суд, демонстрирует, что эта страна не заинтересована в процессе нормализации и мире с Азербайджаном. Подобная деятельность Армении является основным источником угрозы установлению мира, безопасности и справедливости в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.