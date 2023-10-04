15 армянских жителей Карабаха обратились для присоединения к процессу реинтеграции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 армянских жителей Карабаха обратились в Миграционную службу Азербайджана за получением гражданства страны.

Как передает в среду Trend, Государственная миграционная служба и министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана распространили совместную информацию о процессе реинтеграции армян в Карабахе.

В сообщении подчеркивается, что в рамках соответствующих поручений рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Государственная миграционная служба и министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжают соответствующую работу в регионе.

Сообщается, что 13 человек лично участвовали в процессе предварительной регистрации, чтобы присоединиться к процессу реинтеграции, а 2 человека приняли участие в регистрации посредством созданного для этого специального портала reintegration.gov.az. В общей сложности 15 человек обратились в Государственную миграционную службу, предоставив всю необходимую информацию. Заявки каждого из них на предварительную регистрацию были приняты и им сообщили, что будет предоставлена ​​дополнительная информация о реализации их заявок. Обратившиеся сказали, что хотят жить в Карабахском экономическом регионе и пользоваться защитой азербайджанского государства, выйдя из гражданства Армении и получив гражданство Азербайджанской Республики.

Кроме того, во время выездного приема Государственной миграционной службой была проведена правовая просветительская работа с жителями, которые были проинформированы о процессе реинтеграции. Также через портал reintegration.gov.az (включая колл-центр, WhatsApp, чат и электронную почту) принимаются, оформляются заявки о реинтеграции и проводится просветительская работа. На сегодняшний день через портал в Государственную миграционную службу поступило в общей сложности 98 обращений. Большинство заявок носили характер запросов лиц, выразивших заинтересованность в процессе реинтеграции, а также информации и поддержки для первоначальной регистрации, и на каждую из них были даны соответствующие ответы.

Также сотрудники министерства труда и социальной защиты населения провели с жителями оценочную и просветительскую работу по первичным социально-психологическим, социальным, реабилитационным услугам, выявили их потребности, провели консультации по вопросам инвалидности и реабилитационных услуг.