Хроника 44-дневной Отечественной войны: 5 октября 2020 г.

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, которая позднее получила название "Железный кулак". Отечественная война Азербайджана, продолжавшаяся 44 дня, положив конец почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, завершилась восстановлением территориальной целостности страны.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 5 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев сообщил об освобождении Азербайджанской армией от оккупации села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях;

- Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу "TRT Haber";

- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram призвала всех делиться правдой;

- В Минобороны заявили, что территория Азербайджана подверглась ракетному обстрелу из Армении. Фотографии вражеской техники, захваченной в Джебраиле;

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила о смерти 24 и ранении 121 человека в результате армянской провокации;

- Армянские вооруженные силы обстреляли Барду, Гянджу, Гёкгёль и Гёранбой;

- Один человек погиб, три получили ранения от осколков ракеты, запущенной по Барде;

- Минобороны распространило видеокадры освобожденного от армянской оккупации азербайджанского села Талыш;

- В связи с преступлениями Армении против Азербайджана возбуждены 19 уголовных дел;

- Армения подвергла обстрелу Агджебеди, есть раненые. Уничтожены 4 единиц РСЗО "Град" ВС Армении.