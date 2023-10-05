Кадры задержания Араика Арутюняна (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики опубликовала кадры задержания Араика Арутюняна.

3 октября текущего года Араик Арутюнян был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) в Ханкенди и обвинен по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Службы государственной безопасности.

В настоящее время Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности продолжают необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия.