Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Кадры задержания Араика Арутюняна (ВИДЕО)

Политика Материалы 5 октября 2023 10:24 (UTC +04:00)
Кадры задержания Араика Арутюняна (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики опубликовала кадры задержания Араика Арутюняна.

3 октября текущего года Араик Арутюнян был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) в Ханкенди и обвинен по статьям 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Службы государственной безопасности.

В настоящее время Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности продолжают необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия.

Лента

Лента новостей

Читать все новости