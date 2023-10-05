Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства в нашей стране Омара Бараката аль-Нахара.

Как сообщает Trend, посол вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Посол в первую очередь передал главе государства приветствия Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Королю Иордании.

Подчеркнув, что Азербайджан и Иордания являются дружественными и братскими странами с богатой историей, глава государства сказал, что двусторонние отношения находятся на высоком уровне, с удовлетворением отметил, что наши страны всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

Отметив хороший уровень политических связей, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества в будущем.

Выразив удовлетворение назначением послом в Азербайджане, Омар Баракат аль-Нахар сказал, что идущие в нашей столице масштабные процессы развития и благосостояние людей произвели на него глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил посла за добрые слова об Азербайджане и пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в туристической, образовательной и других сферах.