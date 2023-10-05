Проармянский сенатор лишилась своей должности

БАКУ /Trend/ - Ассистент госсекретаря по делам Европы и Евразии, американский сенатор Юри Ким, лишилась своей должности, передает Trend.

В ходе заседания, Сенат Конгресса США подтвердил назначение экс-координатора санкционной политики Государственного департамента, Джеймса О'Брайена, на эту должность, предложенного для этой роли президентом Байденом.

Его кандидатуру поддержали 67 сенаторов, 31 законодатель высказался против.

Напомним, что Юри Ким была известна своей ярой проармянской позицией, а в последнее время, ее резкие высказывания, направленные против Азербайджана участились. В связи с этим официальный Баку не раз выражал недовольство.