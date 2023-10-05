БАКУ /Trend/ - В отношении Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает Trend, рассмотрены представления следователя Службы госбезопасности в связи с избранием меры пресечения в отношении экс-главарей сепаратистов в Карабахе Аркадия Гукасяна (1997-2007) и Бако Саакяна (2007-2020), бывшего так называемого "председателя парламента" сепаратистов Давида Ишханяна.

На процессе, проходившем в Сабаильском районном суде под председательством судьи Ульвии Шукюровой представление следователя было обеспечено, в отношении Аркадия Гукасяна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Представления следователя в отношении Бако Саакяна и Давида Ишханяна рассматривались под председательством судьи суда Азера Тагиева. Представления были обеспечены, в отношении этих лиц также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

Отметим, что все трое были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана и доставлены в Баку, им предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса.