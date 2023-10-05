Азер Зейналов подал в отставку с поста первого заместителя председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подал в отставку.

Как сообщает в четверг Trend, Азер Зейналов объявил об отставке с должности первого заместителя председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Отметим, что Азер Зейналов в 1993 году занимал должность специалиста коммерческого отдела хозрасчетного предпринимательства исполнительного комитета Шарурского районного Меджлиса народных депутатов, в 1994 году работал консультантом отдела по гуманитарным вопросам в аппарате Шарурской районной исполнительной власти, а в 1995 году - главным консультантом, с 1996 г. был консультантом отдела по работе с территориальными органами власти и управления, а с 1999 года стал старшим референтом в том же отделе. С декабря 2000 года Азер Зейналов был главным референтом департамента государственного строительства, органов территориального управления, работал с депутатами и постоянными комиссиями Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. С января 2001 года был заведующим отделом экономики. С декабря 2003 года по ноябрь 2005 года он занимал должность начальника Нахчыванского отделения АЖД. Азер Зейналов с 2005 года является депутатом Верховного Меджлиса от Шарурского избирательного округа №10, был избран первым заместителем председателя Верховного Меджлиса и главой комиссии экономической политики.

На состоявшемся 21 декабря 2022 года восьмом закрытом заседании Верховного Меджлиса Нахчывана было рассмотрено обращение об отставке председателя Верховного Меджлиса Васифа Талыбова по состоянию здоровья. Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной республики принял его обращение, руководствуясь статьей 30 Конституции Нахчыванской Автономной Республики. До избрания нового председателя исполнение этих обязанностей было временно возложено на первого заместителя председателя Азера Зейналова.

С 2000 года Азер Зейналов является членом правящей партии «Ени Азербайджан». Женат, имеет двоих детей. В сентябре 2003 года Азер Зейналов получил звание главного советника госслужбы. В 2010 году, распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, был награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени.