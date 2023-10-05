Уничтожение азербайджанских могил - после резни в Гарадаглы армяне разрушили там и могилы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана выявляются новые факты армянского вандализма. Очередным таким фактом стало разрушение кладбища Гарадаглы Ходжавендского района, сообщает Trend.

Армяне настолько потеряли человечность, что совершали акты вандализма и против мертвых. Они уничтожили все кладбища, пока эти территории находились под их оккупацией. Этому даже трудно найти название - они осквернили все азербайджанские могилы.

Массовое и преднамеренное разрушение азербайджанских кладбищ, осквернение могил и глумление над телами умерших, разграбление надгробных памятников в период армянской оккупации является преступлением против человечества. Всего за время оккупации более 900 кладбищ было либо полностью разрушено, либо останки были извлечены и осквернены.

Документально зафиксировано систематическое разрушение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле. Могилы были осквернены, обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, повреждения надгробий, эксгумации человеческих останков. Останки из азербайджанских могил извлекались для того, чтобы выдрать золотые зубы, после чего черепа и кости разбрасывали по кладбищу.

Этими мерзкими поступками армяне лишили азербайджанцев, вернувшихся на родные земли, возможности посещать могилы своих родных и близких.

Армяне, на протяжении истории совершавшие геноцид тюркских народов, в конце ХХ века совершили очередное преступление против человечества – геноцид в Гарадаглы.

17 февраля 1992 года село Гарадаглы было оккупировано армянскими вооруженными бандформированиями. Село Гарадаглы, жители которого героически сражались против армянских оккупантов, было оккупировано и сожжено, а против мирного населения был совершен геноцид. Во время оккупации было взято в плен 118 человек, расстреляно 33 человека. Армянские головорезы бросали убитых и раненых в силосную яму и засыпали землей. В целом было убито 68 человек, находившихся в плену и заложниках, 50 человек с большим трудом удалось спастись. Среди заложников было 10 женщин и два ребенка школьного возраста. 18 человек, в том числе 5 женщин, скончались от неизлечимых ран.

Против пленных азербайджанцев применялись такие варварские экзекуции, как отрубание головы, закапывание живьем, выдергивание зубов, длительное лишение еды и питья, забивание насмерть и тому подобные преступления против человечности. В результате геноцида, совершенного Арменией на государственном уровне, в селе Гарадаглы две семьи потеряли по четыре человека, 43 семьи лишились глав, 146 детей остались сиротами. В ходе атаки армянских вооруженных сил на Гарадаглы погибли 10 женщин и 8 детей школьного возраста. В селе был убит 91 человек, то есть каждый десятый житель. В результате оккупации в селе были разрушены 200 жилых домов, дом культуры, школа на 320 мест, больница на 25 коек и другие объекты, а также принадлежащие азербайджанцам исторические, религиозные, культурные памятники и кладбища. Около 800 жителей села стали вынужденными переселенцами.

Трагедия в Гарадаглы является одной из самых кровавых страниц политики геноцида, которую армяне всегда проводили против азербайджанского народа.