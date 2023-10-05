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В Шуше пройдет заседание глав МИД стран Организации экономического сотрудничества

Политика Материалы 5 октября 2023 15:11 (UTC +04:00)
В Шуше пройдет заседание глав МИД стран Организации экономического сотрудничества

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 10 октября в Шуше состоится 27-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Trend, в мероприятии примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и главы МИД стран-участниц Организации экономического сотрудничества.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества (ОЭС) была основана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией.

Среди государств-членов - Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан.

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