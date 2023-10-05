Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время – Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 5 октября 2023 15:38 (UTC +04:00)
Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время – Хикмет Гаджиев

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время в формате Евросоюза, Азербайджана и Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, на своей странице в соцсети “X” написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении, при содействии Председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. В этом смысле Азербайджан является автором множество мирных инициатив, включая мирный договор", - написал он.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости