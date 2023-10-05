Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время – Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время в формате Евросоюза, Азербайджана и Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в соцсети “X” написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан поддерживает трехсторонний брюссельский процесс в формате Европейского союза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля и региональную мирную повестку. В этом плане именно Азербайджан является автором множества мирных инициатив, в том числе мирного договора.

"В связи с предвзятыми действиями и политикой милитаризации, осуществляемыми Францией в регионе и наносящими ущерб региональному миру и стабильности, ставящими под угрозу политику Европейского союза на Южном Кавказе, непредоставлением возможности для участия братской Турции как страны региона во встрече в пятистороннем формате (Азербайджан, Армения, Европейский Союз, Франция и Германия), несмотря на настойчивость официального Баку, Азербайджан принял решение не участвовать во встрече в Гранаде. Следует отметить, что мы были сторонниками участия Испании во встрече в таком формате как принимающей страны. Неверно представлять отказ Азербайджана от встречи как отказ от контактов или переговоров с Арменией, как это было представлено некоторыми международными медиа-ресурсами. Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в формате Европейского Союза, Азербайджана и Армении в ближайшее время.

Азербайджанская сторона также поддерживает прямой и двусторонний диалог по переговорам касательно процесса нормализации отношений и мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Пользуясь случаем, поздравляем наших коллег и друзей из Испании с успешной организацией встречи Европейского политического сообщества в Гранаде и благодарим их за намерение внести свой вклад в армяно-азербайджанский диалог", - отметил Гаджиев.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев отказался от визита в Гранаду (Испания), где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии. Причинами тому являются деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась вести переговоры.