Армянское лобби в России объединяется с ANCA против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянское лобби как в России, так и в США замышляет заговор против Азербайджана, сказал Trend в четверг дипломатический источник.

По его словам, контакты армянского лобби в России с армянскими структурами в США, в частности с Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), участились.

"Разумно подозревать, что эта растущая близость обусловлена общей целью армянских лоббистов нанести Азербайджану ущерб. В то же время они, похоже, не беспокоятся о значительном ущербе, который это может нанести внешней политике их стран и положению этих стран на международной арене", - отметил источник.

Напомним что, ANCA в последние дни развернула в США масштабную кампанию против Азербайджана. Поскольку выборы не за горами, они выбрали простой метод: шантаж голосами избирателей.

Таким образом, армянское лобби планирует оказать давление на конгрессменов США - как демократов, так и республиканцев. Их требования просты: призывы "принять меры" против Баку. Те, кто проявит большую активность, получат щедрые взносы на свои избирательные кампании и голоса армянских избирателей. В нынешней конкурентной среде между демократами и республиканцами в США стратегия ANCA заключается в том, что обе партии будут соперничать как за деньги, так и за голоса избирателей. И за счет этого ANCA планирует достижение своих целей.