СГБ Азербайджана распространила информацию о задержании Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend – В Службе государственной безопасности Азербайджана продолжается расследование уголовного дела в связи с террористическими актами, совершенными незаконными армянскими вооруженными формированиями, действовавшими в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, информацию об этом распространило СГБ Азербайджана.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки и Ишханян Давит Рубени причастны к формированию и организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, в организации нападений на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия, снабжении этих формирований оружием, его комплектующими частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и солдатским снаряжением, в получении, передаче, хранении, перевозке и ношении боеприпасов, взрывных устройств, финансировании терроризма путем умышленного сбора, выделения и выдачи с этой целью денежных средств и иного имущества полностью и частично, прямо и косвенно, зная, что эти незаконные вооруженные формирования будут использовать их для совершения террористических актов.

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