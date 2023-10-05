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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре (Дополнено)

Политика Материалы 5 октября 2023 17:09 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:54)

БАКУ /Trend/ - 5 октября примерно в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Азизли и Ашагы Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Trend сообщили в четверг в минобороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

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