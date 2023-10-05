СГБ Азербайджана об обвинениях, предъявленных Бако Саакяну, Аркадию Гукасяну и Давиду Ишханяну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, 3 октября 2023 года задержаны Аркадий Гукасян, 1957 года рождения, Бако Саакян, 1960 года рождения, родившиеся в азербайджанском городе Ханкенди, и Давит Ишханян, 1958 года рождения, родившийся в Ходжавендском районе Азербайджана. Они обвиняются по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (повторное совершение террора организованной группой, с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 214-1 (финансирование терроризма), 214-3.2 (организация учений в террористических целях), 228.3 (повторное незаконное приобретение, хранение, перевозка и перевозка организованной группировкой огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) и 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) УК АР.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Службы государственной безопасности Азербайджана.

"В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в причастности Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки и Ишханяна Давида Рубени, которые действовали как так называемые "президенты Нагорно-Карабахской Республики", "временно исполняющие обязанности президента" и в ином качестве, к формированию и организации деятельности на территории Азербайджанской Республики вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, в финансировании терроризма путем снабжения незаконных вооруженных формирований, которые организовывали нападения на учреждения, организации и отдельных лиц, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и боеприпасами, зная, что незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывных устройств, денежные средства и иное имущество полностью и частично, прямо и косвенно будут использоваться этими незаконными вооруженными формированиями для совершения террористических актов. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - отмечается в сообщении.