СГБ Азербайджана распространила информацию о задержании Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend – В Службе государственной безопасности Азербайджана продолжается расследование уголовного дела в связи с террористическими актами, совершенными незаконными армянскими вооруженными формированиями, действовавшими в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, информацию об этом распространило СГБ Азербайджана.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки и Ишханян Давид Рубени причастны к формированию и организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, в организации нападений на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия, снабжении этих формирований оружием, его комплектующими частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и солдатским снаряжением, в получении, передаче, хранении, перевозке и ношении боеприпасов, взрывных устройств, финансировании терроризма путем умышленного сбора, выделения и выдачи с этой целью денежных средств и иного имущества полностью и частично, прямо и косвенно, зная, что эти незаконные вооруженные формирования будут использовать их для совершения террористических актов. Также возникли обоснованные подозрения в том, что в целях совершения указанными лицами террористических актов на территории Азербайджанской Республики были организованы учения по использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, отравляющих и других общеопасных веществ, повторное совершение террора организованной группой, с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, то есть нарушение общественной безопасности, создание паники среди населения, убийство людей и причинение вреда их здоровью с целью повлиять на принятие решений органами государственной власти и международными организациями, взрыв, сопровождающийся причинением значительного имущественного ущерба и иными общественно опасными последствиями, а также организация террористических актов путем непрерывного минирования территорий и иных действий.

В результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, 3 октября 2023 года задержаны Аркадий Гукасян, 1957 года рождения, Бако Саакян, 1960 года рождения, родившиеся в азербайджанском городе Ханкенди, и Давид Ишханян, 1958 года рождения, родившийся в Ходжавендском районе Азербайджана. Они обвиняются по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (повторное совершение террора организованной группой, с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 214-1 (финансирование терроризма), 214-3.2 (организация учений в террористических целях), 228.3 (повторное незаконное приобретение, хранение, перевозка и перевозка организованной группировкой огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) и 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности) УК АР.