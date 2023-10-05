Франция, придерживающаяся неоколониализма, изображает из себя "защитника прав человека" - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Франция, придерживающаяся неоколониализма, изображает из себя "защитника прав человека".

Об этом, как сообщает Trend, говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Приветствуем выступление Эллы Токораги (Французская Полинезия), члена правления действующей при Координационном бюро Движения неприсоединения (ДН) Бакинской инициативной группы, на заседании Четвертого комитета ООН (комитет по специальным политическим вопросам и деколонизации) 4 октября, в котором она решительно осудила колониальную политику Франции. Высоко оцениваем, что в своем выступлении Э.Токораги выразила благодарность возглавляемому нашей страной Движению неприсоединения за поддержку борьбы за освобождение Французской Полинезии от колониализма, присоединяемся к ее призывам выступить против колониализма, являющегося преступлением против человечности, привлечь французское правительство к ответственности за несправедливость по отношению к народу Французской Полинезии и за ущерб, нанесенный этой стране, а также к мнению о том, что вопрос об искоренении колониализма или неоколониализма должен быть в центре внимания международных отношений.

Упомянутое выступление в продолжение мероприятия под названием «На пути к полной ликвидации колониализма», проведенного 6 июля 2023 года в Баку в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана, а также обсуждений, проведенных в рамках конференции «Деколонизация: тихая революция», организованной Бакинской инициативной группой в штаб-квартире ООН 22 сентября 2023 года в целях углубления сотрудничества с представители заморских территорий Франции, показало важность борьбы с неоколониалистской политикой. Франция как одна из стран, все еще продолжающих неоколониализм и не придающих никакого значения правам человека в рамках своей колониальной политики, лживо позиционирует себя в качестве "защитницы прав человека и международного права", что является проявлением лицемерия. Необоснованные притязания, неоколониалистские амбиции и колониальные мечты, которыми продолжает жить Франция, обречены на провал.

Сегодня, вместо того чтобы взять на себя ответственность за свое колониальное прошлое, кровавые колониальные преступления и акты геноцида, а также извлечь уроки из истории, Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и пытается создать на Южном Кавказе геополитическую конкуренцию и применить в регионе свою пресловутую неоколониалистскую практику, основанную на «ориентализме», что в равное степени опасно и неприемлемо. Азербайджан как миролюбивая страна всегда поддерживал борьбу за свободу от колониализма, не жалел поддержки в этом направлении и как председатель Движения неприсоединения выразил свою принципиальную позицию в борьбе с новыми колониальными и неоколониальными практиками как глобальную платформу в борьбе с колониализмом.

Непримиримое отношение нашей страны к колониализму однозначно будет продолжено», - подчеркивается в заявлении.