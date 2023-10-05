Пашинян подписал заявление о признании территории Азербайджана площадью 86,6 тыс. км², включая Карабах

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на встрече в Гранаде заявление, в котором признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает в себя Карабах, сообщает в четверг Trend.

Пашинян подписал данное заявление по итогам встречи с лидерами ЕС, Германии и Франции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания)

«Стороны привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29,8 тыс. кв. км) и Азербайджана (86,6 тыс. кв. км)», - говорится в заявлении.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев отказался от визита в Гранаду (Испания), где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Европейского союза, Франции и Германии. Причинами тому являются деструктивная позиция Франции, а также разногласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции во встрече. В таких условиях азербайджанская сторона отказалась вести переговоры.