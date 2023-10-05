БАКУ/Trend/ -Российские миротворцы свернули посты в Карабахе, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны РФ.

Как отмечается, завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Агдеринском и Шушинском районах.

Ранее глава пресс-службы МИД России Мария Захарова сказала, что сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Баку исходя из ситуации в регионе.

«Сроки размещения российских миротворцев в регионе будут определятся совместно с коллегами. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной, с учетом ситуации на земле», - пояснила она.

Отметим, что российский миротворческий контингент был дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.