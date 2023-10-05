В Ханкенди собор и церковь охраняются сотрудниками полиции - МВД Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Монастырь Амарас в селе Джутджу Ходжавендского района Азербайджанской Республики, Гандзасарский монастырь в селе Венгли Кяльбаджарского района, а также 1 собор и 1 церковь, расположенные в городе Ханкенди, охраняются сотрудниками МВД Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, во всех регионах, входящих в Карабахский экономический район, безопасность и охрану материальных и культурных образцов – памятников обеспечивают сотрудники полиции.

Охрана памятников на указанной территории ведется постоянно.