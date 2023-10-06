Заявления Макрона в Гранаде - пример лицемерия - МИД Азербайджана

БАКУ/Trend – Азербайджан решительно осуждает и отвергает необоснованные обвинения в своей адрес, выдвинутые президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в ходе пресс-конференции в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлениям, сделанным президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время пресс-конференции в Гранаде.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые Президентом Французской Республики Эммануюлем Макроном против Азербайджана 5 октября во время пресс-конференции в рамках встречи Европейского политического сообщества в Гранаде.



Заявления президента Франции по вопросу об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде-пример лицемерия. Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации по данному вопросу - неподобающий главе государства подход.



Недопустимо, чтобы Франция, единственная страна в истории, запомнившаяся своей политикой геноцида и не присоединившаяся к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств среди стран-членов Европейского Союза, пыталась преподать урок о правах меньшинств Азербайджану - стране, в которой многие этнические народы живут в условиях мира и уверенности, образуя модель с мультикультурными и мультиэтническими ценностями.



Говоря о справедливом посредничестве, всем известно, как Франция посредничала в течение почти 23 лет. Тот факт, что Франция, не придавая значение массовым убийствам азербайджанцев, насилия против вынужденных переселенцев и беженцев, игнорируя 4 резолюции Совбеза ООН, уничтожение городов и сёл, невывод армянских вооружённых сил с территории Азербайджана вопреки обязательствам Армении, продолжающиеся военно-политические провокации, претендует на роль нейтрального и беспристрастного посредника, свидетельствует о намерениях этой страны.



Смешно, что Франция, которая в течение 30 лет закрывала глаза на оккупацию Арменией около 20% азербайджанских территорий, а в настоящее время Армения все еще оккупирует 8 азербайджанских сел, обвиняет Азербайджан в оккупации 150 кв.км. армянских территорий. Азербайджан не оккупировал территорию какой-либо страны, и утверждение о том, что территории, на которых размещены силы Азербайджана на условной границе, принадлежат Армении, не имеет никакой логики.



Всегда существовало легитимное право азербайджанской стороны освобождать свои территории от оккупации как дипломатическим, так и военным путем в рамках Хартии ООН и норм и принципов международного права. Посреднические усилия, к которым была привлечена и французская сторона, не принесли результатов, не предотвратили оккупационную политику Армении, что привело Азербайджан к военному освобождению своих земель.



Точно так же во всем переговорном процессе Азербайджаном неоднократно подчеркивалась необходимость ликвидации армянских вооруженных сил и так называемого режима, которые не были выведены с суверенных территорий Азербайджана до антитеррористических мер. В связи с этим утверждения президента Франции о якобы обещании Азербайджана не применять силу против незаконного сепаратистского режима не имеют под собой никаких оснований. Если бы Франция вместо того, чтобы давать ложные обещания Армении, дала Армении правильное направление, не было бы необходимости решать угрозу Азербайджану силой, и вопрос был бы решен мирным путем.



Мы хотели бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо. Вместо того, чтобы делать такие безответственные заявления, Франции было бы более выгодно положить конец коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в регионе.



Азербайджан осуществляет соответствующие меры по реинтеграции армянских жителей в рамках Конституции и законодательства Азербайджана, и наша страна, как всегда, является наиболее заинтересованной стороной в миростроительстве в нашем регионе на основе взаимного с Арменией уважения суверенитета и территориальной целостности",- говорится в комментарии МИД.