Говорить с Азербайджаном на языке давления - неприемлемо - МИД

БАКУ/Trend – Хотелось бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлениям, сделанным президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время пресс-конференции в Гранаде.

"Вместо того, чтобы делать такие безответственные заявления, Франции было бы более выгодно положить конец коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в регионе.

Азербайджан осуществляет соответствующие меры по реинтеграции армянских жителей в рамках Конституции и законодательства Азербайджана, и наша страна, как всегда, является наиболее заинтересованной стороной в миростроительстве в нашем регионе на основе взаимного с Арменией уважения суверенитета и территориальной целостности",- говорится в комментарии МИД.