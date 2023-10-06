Защиту прав Варданяна осуществляет адвокат, выбранный его семьей (Дополнено)

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БАКУ/Trend – Защита прав Рубена Варданяна в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

"В ходе визита, состоявшегося 3 октября 2023 года, Рубен Варданян был заслушан омбудсменом в индивидуальном порядке, на его обращения были даны ответы на месте. Был проведен мониторинг обеспечения прав в соответствии с законом.

Он выразил удовлетворение условиями содержания, отметил, что прошел предварительное медицинское обследование и проблем со здоровьем у него нет. Обеспечены телефонный разговор с членом семьи, прием передач, пользование библиотекой и доступ к информации. При этом защита прав арестованного в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи.

Ему также были представлены законодательные акты на своем языке, информационные публикации о полномочиях омбудсмена и возможности прямого обращения в колл-центр", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

Были установлены существенные подозрения в совершении Р.Варданяном, в настоящее время являющимся гражданином Республики Армения, преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении Рубена Варданяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.