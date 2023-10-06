Милли Меджлис принял заявление о предвзятой резолюции Европарламента (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ – Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление относительно резолюции Европарламента от 5 октября 2023 года, передает в пятницу Trend.

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики выражает решительный протест против принятия Европейским парламентом 5 октября 2023 года предвзятой и необъективной резолюции и решительно осуждает это действие, направленное против нашей страны. Напоминаем, что у Азербайджана нет обязательств перед Европарламентом. Было бы лучше, если бы Европейский парламент занялся охватившими Европу исламофобией, антисемитизмом, массовыми и грубыми нарушениями прав мигрантов и другими подобными глубоко укоренившимися проблемами в Европе. Упомянутая резолюция была подготовлена при подстрекательстве французского правительства ​​на основе лживой информации антиазербайджанских, исламофобских депутатов. Этот шаг Европарламента является еще одним ярким примером того, что он проводит политику двойных стандартов, и доказывает его избирательный подход к вопросам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Франция, главный инициатор резолюции, в последние годы стала главным препятствием на пути обеспечения мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Потерпев провал в разных регионах мира, Франция пытается превратить регион Южного Кавказа в нестабильную зону. Поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, Франция пытается применить свой гнусный неоколониальный опыт в регионе Южного Кавказа. Защита Европейским парламентом сепаратистского режима, объявившего о самороспуске, демонстрирует политическое лицемерие и служит повторной эскалации ситуации в регионе. Поддержав этот режим в период оккупации азербайджанских земель, Европарламент несет ответственность за то, что оккупация продолжалась много лет, за убийство десятков тысяч азербайджанцев.

Своей предвзятой и необъективной деятельностью Европарламент наносит сокрушительный удар по своей репутации, показывая, что стал игрушкой в руках армянского лобби и поддерживающих его сил. Результатом антиазербайджанской и исламофобской политики Европейского парламента является низкий уровень отношений между ЕП и Азербайджаном. Ряд депутатов, представленных в Европарламенте, представляют интересы лоббистских групп, а не европейских избирателей. Такое поведение также является проявлением шовинизма. Своей ошибочной политикой Европейский парламент ставит под угрозу политику Европейского Союза в отношении Южного Кавказа. Вопреки изложенным в резолюции претензиям, правительство Азербайджана осуществляет комплексные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики в азербайджанское общество, и предоставление им возможности пользоваться защитой азербайджанского государства. То, что Европарламент, вопреки заявлениям ООН, Международного комитета Красного Креста, Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других международных организаций, утверждает то, что армянские жители, добровольно покинувшие регион, якобы были насильственно выселены из региона, преследует цель ввести в заблуждение международное сообщество.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает руководство Европейского парламента поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе путем принятия объективных документов, отражающих новые реалии, сложившиеся в регионе Южного Кавказа, говорится в заявлении.