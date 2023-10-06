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Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 6 октября 2023 15:22 (UTC +04:00)
Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Trend.

Гостем передачи стала заслуженный журналист Азербайджана, публицист и сценарист Надежда Исмаилова.

Она отметила, что в результате локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября этого года восторжествовала справедливость.

«Это большая победа Азербайджана», - добавила Исмаилова.

Затронув тему задержания и ареста бывших главарей сепаратистов, она подчеркнула, что они не могли остаться безнаказанными.

Что касается утверждений о так называемой «этнической чистке» в Карабахе, Надежда Исмаилова отметила, что в Карабахе нет никакой «этнической чистки», и напротив, Президент Ильхам Алиев на всех дипломатических площадках говорит, что права армянских жителей Карабаха будут обеспечены.

«Миссия ООН также подтвердила, что в Карабахе нет «этнической чистки»», - сказала она.

Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.

Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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