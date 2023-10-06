Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2024 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2024 год.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 6 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

Сначала гости возложили цветы на могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой на Аллее почетного захоронения, а затем посетили Аллею шехидов, где почтили память наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. Министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом. В исполнении Образцового Военного оркестра прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Казахстана. В соответствии с протоколом генерал-полковник Р.Жаксылыков оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

На встрече в расширенном составе министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Министр подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основывается на дружеских и братских отношениях.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, министр обороны Казахстана поздравил своего коллегу с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, пожелал упокоения душ шехидов и выразил глубокие соболезнования их близким.

Генерал-полковник Р.Жаксылыков выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего военного сотрудничества.

На встрече была подчеркнута значимость совместных тактических учений «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих ВМС обеих стран, проходящих в азербайджанском секторе Каспийского моря. Была отмечена важность проведения совместных тактических учений с точки зрения повышения профессионализма военнослужащих. Подчеркивалась особая значимость обмена опытом в армейском строительстве обеих стран. На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение был подписан «План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Казахстан на 2024 год».

После встречи делегация посетила Узел кибербезопасности Генерального штаба Азербайджанской Армии, центральные командные пункты Министерства обороны и ВВС, и ознакомилась с проводимой здесь работой.