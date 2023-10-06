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Азербайджан
Политика
Омбудсмен Азербайджана посетила Давита Бабаяна
Политика
Материалы
6 октября 2023 16:27 (UTC +04:00)
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Хумай Агаджанова
Все материалы
БАКУ/Trend/ - Омбудсмен Азербайджана посетила Давита Бабаяна.
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Очередная попытка провокации Армении против Азербайджана: в Международном суде пройдут слушания
16:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Омбудсмен Азербайджана посетила Давита Бабаяна
16:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
Банковские долги родственников погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе могут быть списаны
16:18 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Досье на Бако Саакяна, дольше всех являвшегося т.н. "президентом" сепаратистов в Карабахе
16:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
LG WashTower - Новый взгляд на ваше пространство!
16:07 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Ассоциацией страховщиков Азербайджана о новой платформе сотрудничества с Ассоциацией банков
16:06 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Масаллы вспыхнул пожар на рынке (ВИДЕО)
16:03 (UTC+04)
Общество
Материалы
Стали известны объемы доходов Азербайджана от «Шах Дениз»
16:00 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Поддержка зрителей сильно заряжает – призер 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике
15:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2024 год
15:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Еще 114 семей переселятся в город Физули
15:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Именно вымышленный режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переселиться в Армению
15:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни миссия ООН вновь посетит Карабах
15:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
В гостях у сказки с "главным врагом знатоков" Муршудом Исмаилзаде (ФОТО)
15:46 (UTC+04)
Культура
Материалы
В селе Ивановка Исмаилинского района прошел праздничный вечер (ФОТО)
15:42 (UTC+04)
Культура
Материалы
Кабмин Азербайджана издал постановление в связи с окладами военнослужащих Госслужбы спецсвязи
15:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
SOFAZ назвал доходы от «Азери-Чираг-Гюнешли»
15:39 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Ассоциация страховщиков и Ассоциация банков Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)
15:29 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Сепаратисты, совершившие военные преступления, не могли остаться безнаказанными - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
15:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
ASALA угрожает евреям по всему миру новыми нападениями
15:14 (UTC+04)
Армения
Материалы
Космические агентства Азербайджана и Бразилии подписали меморандум о взаимопонимании
14:55 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Сабирабаде похоронен полицейский, скончавшийся после тяжелых ранений в ходе антитеррористических мероприятий (ФОТО)
14:48 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан и Израиль изучают новые возможности для совместного развития космической отрасли - директор ISA
14:40 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Бакинский цирк превращается в "Удивительный город" - уже распродано 85% билетов
14:39 (UTC+04)
Интересное
Материалы
В Азербайджане будет создана Палата оценщиков
14:26 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Обсуждены вопросы "зеленой" энергетики между Азербайджаном и ЕБРР
14:18 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Зангилане заложен фундамент автомобильного моста между Азербайджаном и Ираном (ФОТО)
14:11 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Турция примет Международный конгресс астронавтики в 2026 году
14:03 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Минобороны Армении прокомментировало информацию о визите делегации РФ в Ереван
13:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан снижает ставки госпошлины за регистрацию ввозимых мобильных устройств
13:26 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджан обладает огромным потенциалом в космической области - глава Бразильского космического агентства
13:24 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Совершившему теракт против посольства Азербайджана в Иране скоро будет вынесен приговор
13:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Делегация из РФ едет в Ереван обсуждать сроки вывода миротворцев из Карабаха
12:56 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ
12:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Стипендиальная программа для студенток от NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования (ФОТО)
12:35 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Гордость и счастье - победительница и призеры 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике делятся впечатлениями (ФОТО)
12:30 (UTC+04)
Общество
Материалы
Милли Меджлис принял заявление о предвзятой резолюции Европарламента
12:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан может запустить больше спутников на орбиту Земли - астронавт NASA
12:28 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)
12:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанский полицейский, раненый в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе, скончался (ФОТО)
12:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Стала известна дата суда над Вагифом Хачатряном
12:01 (UTC+04)
Общество
Материалы
Страны Организации тюркских государств создали союз нотариусов
11:54 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
На границе с Арменией созданы 19 новых воинских частей, 140 погранично-боевых пунктов - Эльчин Гулиев
11:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял председателя Национального собрания Сербии (ВИДЕО)
11:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
При поддержке банка ABB стартовал Бакинский джаз-фестиваль
11:24 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Защиту прав Варданяна осуществляет адвокат, выбранный его семьей
11:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Рубен Варданян доволен условиями содержания
11:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Омбудсмен Азербайджана посетила Рубена Варданяна
11:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Если бы Франция вместо ложных обещаний, дала Армении правильное направление, вопрос бы решился мирным путем - МИД Азербайджан
11:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Франция выступила против участия Турции во встрече в Гранаде - МИД
11:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Говорить с Азербайджаном на языке давления - неприемлемо - МИД
11:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Заявления Макрона в Гранаде - пример лицемерия - МИД Азербайджана
10:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Стартовал второй день соревнований 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
10:36 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанские пограничники проявили героизм при освобождении поселка Гадрут и города Шуша - Эльчин Гулиев
10:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Нацбанк Казахстана снова снизил базовую ставку
10:28 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Армяне совершили очередную провокацию перед посольством Азербайджана в Аргентине
10:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Доверие Азербайджана к Парижу, даже как потенциальному посреднику между Баку и Ереваном, равно нулю – Эльчин Амирбеков
10:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Милли Меджлис примет заявление, связанное с резолюцией Европарламента
10:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Глава ГПС предупредил Армению: Любые угрозы безопасности границам Азербайджана будут решительно пресечены
10:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанская нефть подешевела
09:58 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Братские отношения между Турцией и Азербайджаном находят свое отражение и в медиа-пространстве - Руфиз Хафизоглу
09:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
Хроника 44-дневной Отечественной войны: 6 октября 2020 года
09:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 октября
09:13 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Баку состоялось торжественное открытие выставки “Xətt Sənəti”, организованной Albayrak Group и АМИ Trend (ФОТО)
09:09 (UTC+04)
Общество
Материалы
Участие в проекте "Средний коридор" откроет большие возможности для Литвы - посол
08:19 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
На Навоийской ТЭС Узбекистана будет построена новая парогазовая установка
08:04 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
Председатель Национального собрания Сербии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
06:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
В России объявили о начале поставок газа в Казахстан и Узбекистан
05:45 (UTC+04)
Россия
Материалы
Назван объем ежегодного экспорта текстильной промышленности в Иране
04:46 (UTC+04)
Иран
Материалы
Россия сняла ограничения на ввоз рыбной продукции для кыргызских компаний
03:47 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
В Кыргызстане произошло землетрясение
02:48 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Армяне устроили провокацию в столице Уругвая - за поддержку Азербайджана
02:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
ВВС Турции уничтожили объекты террористов на севере Сирии
01:53 (UTC+04)
Турция
Материалы
Лига Европы УЕФА: "Карабах" одержал победу над шведским "Хеккеном"
00:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом мира
00:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
Турецкие спецслужбы провели операцию против террористов РПК в Сирии
5 октября 23:40 (UTC+04)
Турция
Материалы
Депутат Турал Гянджалиев покинул пост председателя рабочей группы Азербайджан-Канада
5 октября 22:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Ханкенди собор и церковь охраняются сотрудниками полиции - МВД Азербайджана (ВИДЕО)
5 октября 22:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
МИД Турции осудил антиазербайджанскую резолюцию Европарламента
5 октября 22:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Шарль Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Брюссель
5 октября 21:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Уничтожение азербайджанских могил - после резни в Гарадаглы армяне разрушили там и могилы (ВИДЕО)
5 октября 20:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Нахчыване создан новый госфонд
5 октября 20:45 (UTC+04)
Общество
Материалы
Назван объем экспорта азербайджанской нефти во Вьетнам
5 октября 20:44 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Номинальная зарплата наемных работников в Баку возросла
5 октября 20:43 (UTC+04)
Экономика
Материалы
За год выросла стоимость оказанных в Баку платных услуг
5 октября 20:42 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Наблюдается рост в объеме торгового оборота в Баку
5 октября 20:41 (UTC+04)
Экономика
Материалы
На 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике царит позитивная и дружеская атмосфера – юная спортсменка
5 октября 20:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Назван рост оборота сферы общепита в Баку
5 октября 20:39 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Российские миротворцы свернули посты в Карабахе
5 октября 20:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
Пашинян обязался вернуть Азербайджану анклавы на территории Армении
5 октября 20:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Индия поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - МИД
5 октября 19:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Ханкенди и Ходжавенде будут установлены агрометеостанции
5 октября 19:36 (UTC+04)
Общество
Материалы
Пашинян подписал заявление о признании территории Азербайджана площадью 86,6 тыс. км², включая Карабах
5 октября 19:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Карабахские сепаратисты заслужили свою дальнейшую участь - Сахиль Керимли
5 октября 19:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Твит Илона Маска о конгрессе в Баку набрал рекордное количество реакций (ФОТО)
5 октября 19:08 (UTC+04)
В мире
Материалы
Армения признала Карабах территорией Азербайджана, вопрос закрыт - Путин
5 октября 18:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Представители стран-членов ОТГ ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана
5 октября 18:39 (UTC+04)
Общество
Материалы
В США открылась выставка, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
5 октября 18:33 (UTC+04)
Социум
Материалы
Военнослужащий МВД Азербайджана подорвался на мине
5 октября 18:22 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Выступила даже лучше, чем на тренировках – участница 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике
5 октября 18:19 (UTC+04)
Общество
Материалы
Обеспечена экстрадиция в Азербайджан еще одного лица, объявленного в международный розыск
5 октября 18:15 (UTC+04)
Общество
Материалы
Шуша выбрана туристической столицей Организации экономического сотрудничества
5 октября 18:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
Румыния увеличила импорт азербайджанской сырой нефти
5 октября 18:01 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Франция, придерживающаяся неоколониализма, изображает из себя "защитника прав человека" - МИД Азербайджана
5 октября 17:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армянское лобби в России объединяется с ANCA против Азербайджана
5 октября 17:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Экспорт азербайджанских персиков возрос
5 октября 17:22 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджан и ЕБРР обсудили развитие отношений (ФОТО)
5 октября 17:19 (UTC+04)
Экономика
Материалы
СГБ Азербайджана об обвинениях, предъявленных Бако Саакяну, Аркадию Гукасяну и Давиту Ишханяну
5 октября 17:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Какое наказание ждет Араика Арутюняна?
5 октября 17:01 (UTC+04)
Политика
Материалы
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
5 октября 16:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре
5 октября 16:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Изменены условия выпуска, объема, сроков и оплаты займов, подлежащих эмиссии ЗАО "Аграркредит" - Указ
5 октября 16:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
СГБ Азербайджана опубликовала кадры задержания т.н. «президентов» незаконного режима (ФОТО/ВИДЕО)
5 октября 16:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
СГБ Азербайджана распространила информацию о задержании Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давита Ишханяна (ВИДЕО)
5 октября 16:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Всемирный банк дал позитивный прогноз по внешнему балансу Азербайджана
5 октября 16:37 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Мечтаю добиться в художественной гимнастике больших успехов – юная спортсменка
5 октября 16:12 (UTC+04)
Общество
Материалы
Участь Араика: от приказа ударить по Гяндже до СИЗО в Баку (ВИДЕО)
5 октября 16:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
Европарламент, находясь в сфере влияния армянского лобби, до сих пор не может отойти от двойных стандартов
5 октября 16:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан готов к трехсторонним встречам в Брюсселе в ближайшее время
5 октября 15:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Баку представлена светская музыка для избранных (ФОТО)
5 октября 15:34 (UTC+04)
Культура
Материалы
Фантастическое шоу "Бакинская осень-2023" во Дворце Гейдара Алиева - путешествие во времени и пространстве (ВИДЕО)
5 октября 15:34 (UTC+04)
Культура
Материалы
Стала известна дата перехода на систему электронных рецептов в Азербайджане
5 октября 15:28 (UTC+04)
Общество
Материалы
Попытки Франции потерпели крах: игры "покровителя" Армении (Видеоинтервью)
5 октября 15:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Шуше пройдет заседание глав МИД стран Организации экономического сотрудничества
5 октября 15:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Проект «Девушкам белое к лицу» достиг своей цели!
5 октября 15:09 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Kapital Bank стал партнером международного проекта
5 октября 15:01 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Автокредит от Халг Банка – по ставке 10 % годовых!
5 октября 14:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Распространились фотокадры поселка Кяркиджахан города Ханкенди (ВИДЕО)
5 октября 14:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
Макрон ведет себя как армянский депутат - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу France 24 (ВИДЕО)
5 октября 14:45 (UTC+04)
Политика
Материалы
Всемирный банк ожидает замедления инфляции в Азербайджане
5 октября 14:43 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
Илон Маск выступит сегодня онлайн на конгрессе в Баку
5 октября 14:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
ОТГ вновь заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана
5 октября 14:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Нацелена на хороший результат – участница 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике
5 октября 14:24 (UTC+04)
Общество
Материалы
Всемирный банк обновил прогнозы роста реального ВВП Азербайджана
5 октября 14:14 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
Спрос на валютном рынке ЦБ Азербайджана значительно сократился
5 октября 14:12 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Знакомство с азербайджанской музыкой стало для меня уникальным опытом – Паоло Фазиоли (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)
5 октября 13:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию (ФОТО)
5 октября 13:16 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
В отношении Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давита Ишханяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
5 октября 13:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
Станьте частью обновленной концепции “Nar” и выигрывайте призы!
5 октября 12:57 (UTC+04)
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Президент Ильхам Алиев сказал и сделал! Меняющаяся на глазах у всего мира ситуация в регионе (ВИДЕО)
5 октября 12:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
В 28-ом чемпионате Баку по художественной гимнастике участвуют 110 спортсменок - врио председателя правления клуба "Оджаг Спорт"
5 октября 12:39 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Армении пропагандируются реваншистские идеи
5 октября 12:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Kapital Bank проводит Data Workshop: началась регистрация
5 октября 12:04 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Саудовской Аравии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
5 октября 11:57 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азер Зейналов подал в отставку с поста 1-го заместителя председателя Верховного Меджлиса Нахчывана
5 октября 11:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
5 октября 11:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
SOCAR предложила Пакистану партию СПГ
5 октября 11:25 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Банк ABB открыл новый Наримановский филиал
5 октября 10:59 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
5 октября 10:54 (UTC+04)
Общество
Материалы
Международный аэропорт Гейдар Алиев и Министерство по чрезвычайным ситуациям провели совместные учения (ФОТО/ВИДЕО)
5 октября 10:53 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Восстановление дорог в городе Лачин завершится в ближайшее время (ФОТО/ВИДЕО)
5 октября 10:47 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Стали известны статьи, по которым возбуждено уголовное дело против Араика Арутюняна
5 октября 10:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Кадры задержания Араика Арутюняна (ВИДЕО)
5 октября 10:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Приглашение Ростроповича на свою историческую родину было гениальным ходом Гейдара Алиева - беседа Эльмиры Ахундовой с Фархадом Бадалбейли
5 октября 10:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Араик Арутюнян арестован – сообщение СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана (ВИДЕО)
5 октября 10:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Коррумпированный сенатор Менендес "прикрыл" свою жену от срока за убийство - новый скандал в США
5 октября 09:51 (UTC+04)
США
Материалы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
5 октября 09:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 октября
5 октября 09:14 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджанская нефть подешевела
5 октября 09:11 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Хроника 44-дневной Отечественной войны: 5 октября 2020 г.
5 октября 09:09 (UTC+04)
Политика
Материалы
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