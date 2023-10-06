Сахиба Гафарова встретилась с председателем Народной скупщины Сербии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 6-го октября встретилась с прибывшим в Азербайджан с официальным визитом председателем Народной скупщины Республика Сербия (Национальное собрание) Владимиром Орличем.

Как сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса, вначале в зале пленарных заседаний Милли Меджлиса прошла церемония приветствия гостя азербайджанскими депутатами, а потом уже состоялась встреча двух спикеров.

Сахиба Гафарова поприветствовала Владимира Орлича в азербайджанском парламенте, отметила, что это его второй приезд в нашу страну, что является показателем уровня двусторонних взаимоотношений стран. Кроме того, Гафарова расценила второй приезд Орлича как знак готовности сторон развивать связи между странами во всех сферах. Также были отмечены участие Орлича в особом заседании Милли Меджлиса по случаю столетия общенационального лидера Гейдара Алиева и официальный визит Сахибы Гафаровой в Белград в мае текущего года и встречи, проведённые в ходе визита.

Было отмечено, что Азербайджан и Сербия являются дружественными государствами и стратегическими партнёрами. Гафарова напомнила слова Президента Ильхама Алиева о том, что Сербия – один из ближайших друзей Азербайджана в Европе. Были отмечены дружеские отношения глав двух государств, что весьма важно для продолжения расширения связей между двумя странами. Также углублению этих связей служат и взаимные поездки высокого уровня, различные встречи.

Было подчеркнуто, что оба государства солидарны и выступают с общих позиций в международных организациях, в особенности в том, что касается вопросов суверенитета и территориальной целостности.

Сахиба Гафарова проинформировала сербского коллегу о текущей ситуации в нашем регионе. Было отмечено, что за три года с победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне 2020-го года, Армения прибегала ко всевозможным ухищрениям, включая военно-политические провокации, минирование земель и поддержку существовавшему на азербайджанских землях сепаратистскому режиму, стремясь нанести ущерб суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Было сказано также, что присутствие в Карабахском регионе Азербайджана 10-тысячного контингента войск Армении, а также существование незаконного режима и непрестанные вооруженные провокации вынудили азербайджанскую сторону предпринять 19-го сентября антитеррористические мероприятия локального характера, которые были направлены исключительно против армянских вооруженных формирований и военной инфраструктуры, в то время как нападений на мирное население и гражданские объекты не было. Сахиба Гафарова добавила, что антитеррористические мероприятия достигли поставленных целей меньше, чем за 24 часа. В итоге армянские вооружённые силы были выведены с наших территорий, противозаконные структуры сепаратистского режима уничтожены, а Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Уже началась реализация процесса реинтеграции этнических армян Карабаха, и за короткий промежуток времени специальный представитель азербайджанского государства провёл три встречи с представителями армянского населения, которым были представлены планы предстоящих практических действий. Спикер Милли Меджлиса сообщила о направленной этим людям гуманитарной помощи, о предоставляемых им на местах услугах миграции и социальной защите, и об уже начавшемся процессе соответствующей регистрации. Будут обеспечены все права и безопасность людей, намеренных принять азербайджанское гражданство, добавила Сахиба Гафарова.

В ходе беседы также подчёркивалась важность углубления экономических связей между Азербайджаном и Сербией. Было сказано о желании сербских компаний принять участие в восстановительных работах на освобождённых от оккупации азербайджанских землях.

Далее, при обсуждении вопросов гуманитарного сотрудничества было отмечено, что дружба азербайджанского и сербского народов – мощная платформа для развития межгосударственных отношений. Было высоко оценено то, что города Шуша и Нови Пазар стали побратимами.

Как было сказано на встрече, подписанный в ходе официальной поездки Сахибы Гафаровой в Белград меморандум о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Сербии обеспечивает ещё большее расширение наших межпарламентских связей,

Председатель Народной скупщины Сербии поблагодарил за оказанное ему гостеприимство и сообщил, что рад приезду в дружественный Азербайджан. Орлич отметил удовлетворение тесными связями между нашими странами, отметив, что дружба глав двух государств имеет существенное значение для развития двусторонних отношений.

Спикер сербского парламента поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности Сербии и сказал, что Сербия тоже неизменно поддерживает целостность территории и суверенитет Азербайджана.

Владимир Орлич сказал также, что тщательно изучил фактологические материалы о нынешней ситуации в Карабахе и выразил уверенность в том, что Азербайджан создаст превосходные условия для проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения. По словам Орлича, существующие в наше время в мире двойные стандарты приводят к распространению лживой информации.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимные интерес.