Изменена штатная численность военнослужащих и гражданских служащих МВД Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск и гражданских служащих, принятых на работу в систему министерства внутренних дел, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики", утвержденную распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 августа 2008 года № 2965.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, утверждены изменения в "Предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск и гражданских служащих, принятых на работу в систему МВД, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики".