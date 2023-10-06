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Изменена штатная численность военнослужащих и гражданских служащих МВД Азербайджана - Распоряжение

Политика Материалы 6 октября 2023 18:17 (UTC +04:00)
Изменена штатная численность военнослужащих и гражданских служащих МВД Азербайджана - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск и гражданских служащих, принятых на работу в систему министерства внутренних дел, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики", утвержденную распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 августа 2008 года № 2965.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, утверждены изменения в "Предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск и гражданских служащих, принятых на работу в систему МВД, содержащихся за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики".

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