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МИД Азербайджана прокомментировал информацию об увольнении начальника управления госпротокола

Политика Материалы 7 октября 2023 12:08 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана прокомментировал информацию об увольнении начальника управления госпротокола

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространилась информация об отстранении от должности начальника управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает Trend, согласно распространившейся информации, приказом министра иностранных дел Джейхуна Байрамова был снят с должности начальник управления госпротокола министерства Рамиль Рзаев.

В ответ на запрос Trend в МИД сообщили, что в министерстве произошла внутренняя ротация.

"Это не увольнение. Была внутренняя ротация. Рамиль Рзаев назначен начальником другого управления. Он приступит к исполнению своих новых обязанностей с 12 октября", - отметили в МИД.

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