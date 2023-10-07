МИД Азербайджана прокомментировал информацию об увольнении начальника управления госпротокола

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространилась информация об отстранении от должности начальника управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана.

Как сообщает Trend, согласно распространившейся информации, приказом министра иностранных дел Джейхуна Байрамова был снят с должности начальник управления госпротокола министерства Рамиль Рзаев.

В ответ на запрос Trend в МИД сообщили, что в министерстве произошла внутренняя ротация.

"Это не увольнение. Была внутренняя ротация. Рамиль Рзаев назначен начальником другого управления. Он приступит к исполнению своих новых обязанностей с 12 октября", - отметили в МИД.