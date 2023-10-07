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Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)

Политика Материалы 7 октября 2023 11:41 (UTC +04:00)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Палестинские боевики захватили военную базу, принадлежащую израильской армии.

Как передает Trend, об этом сообщают израильские СМИ.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
Захвачена военная база, принадлежащая израильской армии (ФОТО)
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