МИД о наличии граждан Азербайджана среди пострадавших в Израиле

БАКУ /Trend/ - До сих пор не поступала информация о наличии азербайджанцев среди пострадавших в ходе событий в Израиле.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Посольство Азербайджана в Израиле в ближайшее время опубликует обращение к нашим гражданам, будет создана горячая линия", - отметили в ведомстве.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.