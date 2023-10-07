Министры обороны Азербайджана и Казахстана понаблюдали за очередным этапом учений «Хазри-2023» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и другие должностные лица понаблюдали за очередным этапом совместных тактических учений «Хазри-2023».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Сначала министрам обороны было доложено о ходе учений.

В ходе очередных эпизодов совместных учений, проводимых в два этапа, морские пехотинцы и спецназ Азербайджана и Казахстана успешно выполнили все поставленные задачи во взаимодействии с другими видами войск.

Министры обороны высоко оценили ход учений и профессионализм военнослужащих. В заключение группе отличившихся на учениях военнослужащих были вручены ценные подарки.

Отметим, что на совместных тактических учениях «Хазри-2023» в качестве наблюдателя принимает участие делегация ВМС Исламской Республики Иран.