БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Израиле распространило обращение.

Как сообщает Trend, текст обращения опубликован в аккаунте посольства Азербайджана в Израиле на платформе "X".

В обращении говорится, что Силы обороны Израиля объявили о состоянии боевой готовности.

"В связи с этим мы настоятельно рекомендуем гражданам Азербайджана не путешествовать по Израилю, соблюдать правила безопасности, быть внимательными, действовать в соответствии с рекомендациями местных государственных структур", - сказали в посольстве.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.