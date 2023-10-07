Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Владимира Путина

БАКУ/Trend/ - 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.
Владимир Путин выразил Президенту Азербайджана признательность за внимание и поздравление.
Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами.