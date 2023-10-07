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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Владимира Путина

Политика Материалы 7 октября 2023 13:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Владимира Путина

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Владимир Путин выразил Президенту Азербайджана признательность за внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами.

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