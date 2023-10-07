В Баку завершились командно-штабные учения «Eternity-2023» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершились командно-штабные учения c компьютерной поддержкой «Eternity-2023», в которых принимали участие военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом сообщили Trend в минобороны.

В ходе учений, состоявшихся с привлечением военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны состоялось мероприятие по случаю завершения учений.

На мероприятии было отмечено, что основное внимание при проведении учений было уделено укреплению взаимодействия и обеспечению слаживания между Вооруженными силами Азербайджана, Турции и Грузии. Было отмечено, что все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений «Eternity-2023» с компьютерной поддержкой, были успешно выполнены.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.