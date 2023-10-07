Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития Турции, передает Trend.

"Дорогой Брат,

Сердечно поздравляю Вас и всех членов руководимой Вами Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой Турецкой Республики, с проведением большого съезда партии и единогласным переизбранием на пост Председателя партии. Это – выражение национальной воли, наглядное проявление бесконечной веры, доверия членов Партии справедливости и развития к Вам, их поддержки, высшая оценка Ваших заслуг во имя развития и прогресса братской Турции.

Большой съезд Партии справедливости и развития является историческим событием в общественно-политической жизни Турецкой Республики. Уверен, что принятые на съезде важные решения внесут исключительный вклад в определение направлений дальнейшей деятельности партии, достижение поставленных перед ней новых целей на благо Вашего братского народа, осуществление концепции «Столетие Турции», которая обеспечит новый этап социально-экономического развития Вашей страны.

Партия справедливости и развития, основателем и руководителем которой Вы являетесь, демонстрируя со дня создания приверженность положениям своей программы, провозглашенным принципам и идеям, достойно и с честью служила Турецкому государству и народу, достигла больших успехов во всех сферах, добилась превращения Вашей страны в глобальный силовой центр и снискала ей большой авторитет на международной арене. Во всех этих достижениях есть Ваша незаменимая роль и Ваш неоценимый труд. Именно поэтому Ваше имя навечно вписано в историю турецкой государственности.

Мы тоже радуемся успехам, достигнутым Турцией под Вашим мудрым и решительным руководством, ее растущему авторитету в мире, гордимся этим. С чувством большой радости хочу отметить, что сегодня азербайджано-турецкое братство, единство и стратегическое союзничество носят образцовый характер и находятся на своей самой высокой вершине. Наши межгосударственные связи, построенные на такой прочной основе, как взаимное доверие, поддержка и солидарность, одновременно вносят важный вклад в региональное сотрудничество, стабильность и безопасность.

Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджаном и Турцией, черпающие силы в нерушимой воле наших братских народов и опирающиеся на принцип «Одна нация, два государства», и впредь будут развиваться по восходящей и укрепляться.

Еще раз передаю Вам и всем членам Партии справедливости и развития самые искренние поздравления, желаю деятельности партии дальнейших успехов, а братскому Турецкому государству и народу – постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.