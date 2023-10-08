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Армяне в Карабахе использовали машину «скорой помощи» в военных целях (ВИДЕО)

Политика Материалы 8 октября 2023 12:25 (UTC +04:00)
Армяне в Карабахе использовали машину «скорой помощи» в военных целях (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/- После локальных антитеррористических мероприятий в ходе проверки одной из заброшенных боевых позиций в Карабахском экономическом районе было установлено, что автомобиль, предназначенный для военно-медицинской помощи, использовался армянами с целью перевозки военных грузов, передает Trend.

Выведенный из строя в результате артиллерийского огня автомобиль, принадлежащий армянским незаконным вооруженным формированиям, использовался для хранения и транспортировки управляемых ракет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Следует отметить, что использование гражданской техники в военных целях недопустимо и противоречит международным гуманитарным нормам и принципам.

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