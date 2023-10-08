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Президент Ильхам Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией

Политика Материалы 8 октября 2023 14:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы как два лидера усиливаем дружеские, братские отношения между Азербайджаном и Грузией

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Мы как два лидера усиливаем, укрепляем дружеские, братские отношения между нашими странами народами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Подчеркнув, что традиционные встречи служат еще большему сближению наших стран и более тесной дружбе двух народов, глава государства сказал: «На протяжении веков наши народы жили в условиях добрососедства и дружбы. Это так и сегодня. Это важно для обеих наших стран и в то же время является очень важным условием для региона, в том числе, в первую очередь, для Южного Кавказа».

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