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Президент Ильхам Алиев: Настало время установления мира на Южном Кавказе

Политика Материалы 8 октября 2023 14:57 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Настало время установления мира на Южном Кавказе

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Настало время установления мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что Азербайджан и Грузия всегда поддерживают территориальную целостность друг друга, глава государства подчеркнул: «Во всех международных организациях мы поддерживаем друг друга и находимся рядом друг с другом в тех или иных вопросах, отражающих наши интересы. Территориальная целостность стран является фундаментальным принципом международного права и нарушение территориальной целостности неприемлемо. Позиция Азербайджана в этом вопросе однозначна».

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