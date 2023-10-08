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Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии

Политика Материалы 8 октября 2023 16:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Что касается наших планов на будущее, то здесь есть повестка дня, рассчитанная на углубление нашего сотрудничества. Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что на встрече с премьер-министром Грузии был проведен обмен мнениями о строительстве порта Анаклия, глава государства подчеркнул: «Как вам известно, у Азербайджана есть порт Кулеви на Черноморском побережье Грузии, расширение этого порта, конечно же, еще больше усилит наше сотрудничество. Естественно, более чем пятикратное увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и начало ее деятельности в ближайшем будущем, конечно же, послужит усилению Среднего коридора».

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