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Президент Ильхам Алиев: Проект коридора «зеленой» энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров

Политика Материалы 8 октября 2023 16:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Проект коридора «зеленой» энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - В энергетической сфере, кроме традиционных отраслей, сегодня нас объединяет проект коридора «зеленой» энергии. Мы, Грузия и Азербайджан – две братские страны, и здесь тесно сотрудничаем с европейскими странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что технико-экономическое обоснование этого проекта будет готово в ближайшие месяцы, глава государства сказал: «После этого, уверен, мы можем приступить к конкретным делам. Предусматривается вложение крупных инвестиций. Таким образом, строительство коридора «зеленой» энергии, энергетического кабеля усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров.

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