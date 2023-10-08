Президент Ильхам Алиев: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента

БАКУ /Trend/ - Проекты, реализуемые сегодня Грузией и Азербайджаном совместно и с другими соседними странами, имеют большое значение не только для региона Южного Кавказа, но и Евразийского континента.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

«Мы готовы к этому, у нас сильная политическая воля, уже созданная мощная инфраструктура, и, самое главное, главный фактор – это грузино-азербайджанская дружба и стратегическое партнерство», - подчеркнул глава государства.