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Президент Ильхам Алиев: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента

Политика Материалы 8 октября 2023 16:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Проекты, реализуемые сегодня Грузией и Азербайджаном совместно и с другими соседними странами, имеют большое значение не только для региона Южного Кавказа, но и Евразийского континента.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

«Мы готовы к этому, у нас сильная политическая воля, уже созданная мощная инфраструктура, и, самое главное, главный фактор – это грузино-азербайджанская дружба и стратегическое партнерство», - подчеркнул глава государства.

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